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«Ливерпуль» может отказаться от подписания звезды чемпионата Бразилии

23 Августа 2023 • 02:24 Комментировать
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Флуминенсе
отменен

«Ливерпуль» и «Флуминенсе» не смогли согласовать условия трансфера полузащитника Андре.

Английский гранд предложил за 22-летнего опорного хавбека порядка 30 млн евро, но получил отказ от «Флуминенсе». Как сообщает ESPN, «Ливерпуль» может окончательно отказаться от покупки Андре, поскольку считает запросы бразильского клуба завышенными. Руководство «красных» сосредоточится на других трансферных целях в надежде укрепить среднюю линию до закрытия летнего окна.

Андре дебютировал за сборную Бразилии в июне текущего года. В активе футболиста три забитых мяча и три голевые передачи в 148 матчах за «Флуминенсе».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Флуминенсе Андре трансферы футбола - лето 2023
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