«Манчестер Сити» вряд ли сможет купить Ольмо или Вирца

«Манчестер Сити» будет трудно оформить трансфер Дани Ольмо и Флориана Вирца.

Оба футболиста рассматривались «горожанами» в качестве замены Кевину де Брёйне, выбывшему из строя из-за травмы до конца года. По данным City Zone, «горожане» вряд ли смогут рассчитывать на подписание Ольмо, поскольку «РБ Лейпциг» считает 25-летнего испанца «неприкасаемым». То же самое касается и 20-летнего Вирца, в продаже которого совершенно не заинтересован леверкузенский «Байер».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ольмо в 40 млн евро, Вирца – в 85 млн. Контракты обоих атакующих полузащитников рассчитаны до 2027 года.