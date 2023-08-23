«Ливерпуль» начал работу над трансфером Филлипса из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс остаётся в сфере интересов «Ливерпуля».

Мерсисайдцы уже назывались в числе клубов, проявляющих интерес к 27-летнему игроку. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» начал работу над подписанием Филлипса – клуб уже занимается изучением ситуации хавбека, не проходящего в стартовый состав «горожан». «Красные» пока не ведут конкретные переговоры с «Манчестер Сити», но могут запустить обсуждения до закрытия трансферного окна.

Кэлвин Филлипс оставался в запасе во всех официальных матчах «Манчестер Сити» в текущем сезоне. Трансферная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 32 млн евро.