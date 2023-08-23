Руководство «Болоньи» заинтересовалось подписанием полузащитника «Ноттингем Форест» Ремо Фройлера.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, клубы начали переговоры относительно трансфера швейцарского хавбека. Конкретные условия возможной сделки пока что не разглашаются. Ранее сообщалось об интересе туринского «Ювентуса».

Напомним, что Фройлер присоединился к «лесникам» в июле прошлого года, проведя 28 матчей в прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги. Прежде Ремо выступал в Италии за «Аталанту», в футболке которой игрок провёл шесть с половиной лет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего полузащитника в восемь миллионов евро.