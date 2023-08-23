«Аль-Иттихад» намерен убедить «Ливерпуль» продать нападающего Мохамеда Салаха.

Согласно недавнему отчёту, рулевой «красных» Юрген Клопп заблокирует продажу египтянина, поскольку не хочет терять ключевого игрока незадолго до закрытия трансферного окна. Несмотря на это, как теперь утверждает журналист Руди Галетти, «Аль-Иттихад» всё же попытается переубедить руководство «Ливерпуля» и Клоппа. Клуб из Джидды предложит за 31-летнюю суперзвезду более 90 млн евро – сделка станет самой дорогой в истории чемпионата Саудовской Аравии, если английский гранд ответит согласием.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года.