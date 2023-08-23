«Барселона» согласовала с «Манчестер Сити» опцию выкупа Канселу

«Барселона» сможет выкупить правого защитника Жоау Канселу у «Манчестер Сити».

Клубы близки к договорённости по аренде 29-летнего португальца. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, сторонам удалось полностью согласовать условия возможного будущего выкупа Канселу «Барселоной». Для завершения сделки осталось урегулировать ещё две детали – процент зарплаты, которую будет выплачивать игроку каталонский клуб, и стоимость самой аренды.

Ранее предполагалось, что «Барселона» сможет выкупить Жоау Канселу у «Манчестер Сити» за 30 млн евро в 2024 году. Сам защитник, как известно, уже дал согласие на переход.