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«Барселона» согласовала с «Манчестер Сити» опцию выкупа Канселу

23 Августа 2023 • 01:07 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
27.08 16:00

«Барселона» сможет выкупить правого защитника Жоау Канселу у «Манчестер Сити».

Клубы близки к договорённости по аренде 29-летнего португальца. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, сторонам удалось полностью согласовать условия возможного будущего выкупа Канселу «Барселоной». Для завершения сделки осталось урегулировать ещё две детали – процент зарплаты, которую будет выплачивать игроку каталонский клуб, и стоимость самой аренды.

Ранее предполагалось, что «Барселона» сможет выкупить Жоау Канселу у «Манчестер Сити» за 30 млн евро в 2024 году. Сам защитник, как известно, уже дал согласие на переход.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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