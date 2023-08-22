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Варан не будет рассматривать предложения из Саудовской Аравии

22 Августа 2023 • 23:49 Комментировать

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан не планирует переезжать в чемпионат Саудовской Аравии этим летом.

Несмотря на слухи о том, что Карим Бензема переманивает бывшего партнёра по мадридскому «Реалу» в «Аль-Иттихад», известный журналист Фабрицио Романо заявил, что чемпион мира - 2018 не планирует рассматривать предложения от клубов из Саудовской Аравии. Сообщается, что Рафаэль счастлив в «Манчестер Юнайтед», что исключает возможность переезда в богатый азиатский чемпионат.

Напомним, что Рафаэль Варан присоединился к «красным дьяволам» в 2021 году, выиграв в футболке «МЮ» Кубок лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Варан
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