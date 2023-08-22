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«Челси» рассматривает возможность подписания Кудуса и Шерки в последние дни трансферного окна

22 Августа 2023 • 23:47 Комментировать
Челси
...
Лутон Таун
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25.08 22:00

Лондонский «Челси» занимается поиском усиления атаки.

«Синие» провернули множество трансферов, однако, вероятно, в заключительные дни окна успеют оформить ещё несколько сделок. По данным журналиста Бобби Винсента, в сфере интересов «Челси» остаются 20-летний Райан Шерки из «Лиона» и 23-летний Мохаммед Кудус из «Аякса». Лондонцы изучают возможность подписания обоих атакующих полузащитников до завершения текущего трансферного периода.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Шерки в 30 млн евро, а Кудуса – в 40 млн. Как сообщалось в прошлом месяце, «Челси» уже пробовал подписать француза, но не смог удовлетворить запрос «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Аякс Райан Шерки Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛУТОН ТАУН
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