«Челси» рассматривает возможность подписания Кудуса и Шерки в последние дни трансферного окна

Лондонский «Челси» занимается поиском усиления атаки.

«Синие» провернули множество трансферов, однако, вероятно, в заключительные дни окна успеют оформить ещё несколько сделок. По данным журналиста Бобби Винсента, в сфере интересов «Челси» остаются 20-летний Райан Шерки из «Лиона» и 23-летний Мохаммед Кудус из «Аякса». Лондонцы изучают возможность подписания обоих атакующих полузащитников до завершения текущего трансферного периода.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Шерки в 30 млн евро, а Кудуса – в 40 млн. Как сообщалось в прошлом месяце, «Челси» уже пробовал подписать француза, но не смог удовлетворить запрос «Лиона».