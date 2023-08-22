Канселу отказался от выгодных предложений из Саудовской Аравии ради «Барселоны»

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу решительно настроен перейти в «Барселону».

Каталонский клуб вот-вот закроет сделку – аренда португальца должна быть оформлена в ближайшие дни. Как информирует журналист Серхи Соле, Канселу получал выгодные предложения от клубов, представляющих чемпионат Саудовской Аравии, однако на каждое из них ответил отказом. 29-летний футболист хочет перебраться только в «Барселону».

По некоторым данным, в будущем «Барселона» сможет выкупить Жоау Канселу у «Манчестер Сити» за 30 млн евро. Ранее интерес к латералю также проявлял лондонский «Арсенал».