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Де Брёйне подарил всем игрокам «Манчестер Сити» платиновые iPhone

22 Августа 2023 • 22:49 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
27.08 16:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне сделал подарки всем своим товарищам по команде.

Как сообщает ESPN, бельгийский атакующий хавбек подарил одноклубникам платиновые телефоны iPhone, которые разрабатывает компания Apple. Отмечается, что, таким образом, де Брёйне решил отпраздновать вместе с командой «требл», который «Манчестер Сити» оформил в прошлом сезоне, завоевав Кубок Англии, золото АПЛ и трофей Лиги чемпионов.

В настоящий момент де Брёйне продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче первого тура чемпионата Англии с «Бёрнли». Напомним, та встреча завершилась уверенной победой «горожан» со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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