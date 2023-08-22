Клопп не одобрит продажу Салаха в клуб из Саудовской Аравии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не планирует терять Мохамеда Салаха.

В подписании нападающего «красных» заинтересован саудовский «Аль-Иттихад». По сообщениям инсайдера Руди Галетти, позиция Клоппа не меняется: он совершенно не намерен одобрять продажу Салаха, каким бы выгодным ни было предложение по египтянину, поскольку сезон уже стартовал. Судя по всему, 31-летний игрок никуда не уйдёт до закрытия текущего трансферного окна.

В двух стартовых матчах АПЛ-2023/24 Мохамед Салах отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость звёздного форварда в 65 млн евро.