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«Манчестер Сити» ищет нового полузащитника после отказа от Пакета

22 Августа 2023 • 22:23 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
27.08 16:00

«Манчестер Сити» намерен укрепить среднюю линию до закрытия летнего трансферного окна.

Клуб вышел из сделки по Лукасу Пакета из «Вест Хэма», несмотря на готовность самого 25-летнего бразильца осуществить переход. По данным журналиста Джека Гагана, «Манчестер Сити» постарается в ближайшие дни найти нового полузащитника, способного усилить команду. Необходимость в укреплении середины поля стала ещё более очевидной после травмы Кевина де Брёйне, полученной в матче первого тура Премьер-лиги против «Бёрнли».

Напомним, что бельгиец, как ожидается, не сможет выйти на поле до зимы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Лукас Пакета трансферы футбола - лето 2023
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