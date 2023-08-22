«Манчестер Сити» ищет нового полузащитника после отказа от Пакета

«Манчестер Сити» намерен укрепить среднюю линию до закрытия летнего трансферного окна.

Клуб вышел из сделки по Лукасу Пакета из «Вест Хэма», несмотря на готовность самого 25-летнего бразильца осуществить переход. По данным журналиста Джека Гагана, «Манчестер Сити» постарается в ближайшие дни найти нового полузащитника, способного усилить команду. Необходимость в укреплении середины поля стала ещё более очевидной после травмы Кевина де Брёйне, полученной в матче первого тура Премьер-лиги против «Бёрнли».

Напомним, что бельгиец, как ожидается, не сможет выйти на поле до зимы.