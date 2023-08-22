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«Аякс» отказался продавать Кудуса клубу АПЛ за 42 млн евро

22 Августа 2023 • 22:00 Комментировать
Брайтон
...
Вест Хэм
26.08 19:30

«Аякс» отклонил новое предложение «Вест Хэма» Мохаммеду Кудусу.

Лондонский клуб уже пытался приобрести ганского футболиста, но получил отказ от амстердамцев. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Фабрицио Романо, за последние сутки «Аякс» получил новое официальное предложение по Кудусу от «Вест Хэма» на сумму в 42 млн – и снова не принял условия. Гранд нидерландской Эредивизи оценивает 23-летнего атакующего полузащитника значительно выше, и этот запрос, вероятно, отпугнёт «молотобойцев».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мохаммеда Кудуса в 40 млн евро. На старте нынешней кампании игрок отметился одним голом и одним ассистом в двух встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Вест Хэм Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023
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