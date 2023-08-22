Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

25-летний лидер обороны «шпор» мог сменить клуб в текущее трансферное окно. По сведениям издания TyC Sports, подписать аргентинца намеревался неназванный клуб из Саудовской Аравии, сделавший крайне щедрое предложение, однако футболист ответил отказом, решив продолжить выступления в «Тоттенхэме».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кристиана Ромеро в 60 млн евро. В нынешней кампании центрбек отыграл два матча за лондонский коллектив в Премьер-лиге, записав себе в актив один забитый мяч.