«Брайтон» заинтересован в подписании полузащитника лондонского «Арсенала» Альбера-Мбойо Локонга.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Брайтон» готов выделить на покупку 23-летнего бельгийца порядка 25 миллионов евро. При этом источник сообщает, что переговоры между командами пока не ведутся.

В текущем сезоне Локонга на поле не появлялся. Контракт хавбека с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

После двух туров «Арсенал» набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

26 августа «канониры» сыграют с «Фулхэмом» в рамках третьего тура АПЛ.