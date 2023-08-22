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Хавбек «Ноттингем Форест» Джонсон не перейдёт в «Челси» слухи

22 Августа 2023 • 21:23 Комментировать
Челси
...
Лутон Таун
25.08 22:00

Полузащитник «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон не перейдёт в «Челси».

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, «синих» очень впечатляет уровень 22-летнего хавбека, но клуб не будет его покупать в летнее трансферное окно. Сообщается, что на данный момент лондонский коллектив рассматривает другие кандидатуры в качестве усиления команды.

Ранее появилась информация, что «Челси» уже связался с представителями «Ноттингем Форест» по возможному трансферу Джонсона.

В текущем сезоне футболист принял участие в двух матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джонсона в 38 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023 Бреннан Джонсон
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ЧЕЛСИ ЛУТОН ТАУН
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