Полузащитник «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон не перейдёт в «Челси».

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, «синих» очень впечатляет уровень 22-летнего хавбека, но клуб не будет его покупать в летнее трансферное окно. Сообщается, что на данный момент лондонский коллектив рассматривает другие кандидатуры в качестве усиления команды.

Ранее появилась информация, что «Челси» уже связался с представителями «Ноттингем Форест» по возможному трансферу Джонсона.

В текущем сезоне футболист принял участие в двух матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джонсона в 38 млн евро.