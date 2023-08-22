Пакета может перейти в «Манчестер Сити» в январе

Переход полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета в «Манчестер Сити» ещё может состояться.

Бразилец долго считался приоритетной трансферной целью «горожан», однако, как стало известно несколькими днями ранее, сделка сорвалась. Как сообщает Sky Sports, источники, близкие к Пакета, считают вполне вероятным возможный переход игрока в «Манчестер Сити» в январское трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лукаса Пакета в 45 млн евро. Трудовой договор 25-летнего футболиста с «Вест Хэмом» рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Пакета успел провести два матча в Премьер-лиге, отметившись одним голом.