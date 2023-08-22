Маунт пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт выбыл из строя из-за повреждения.

24-летний футболист провёл на поле 85 минут в недавней встрече второго тура Премьер-лиги против «Тоттенхэма», которая завершилась поражением команды Эрика тен Хага со счётом 0:2. По информации английских СМИ, Маунт получил повреждение, из-за которого не сможет принять участие в ближайшем матче против «Ноттингем Форест». Судя по всему, хавбек вернётся на поле только после перерыва на матчи сборных.

Поединок «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест» состоится 26 августа в 17:00 по московскому времени.