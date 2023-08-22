«Манчестер Юнайтед» ищет новую команду для нападающего Мэйсона Гринвуда. Накануне клуб выступил с заявлением, в котором объявил о решении расстаться с игроком после скандальной истории с обвинениями в изнасиловании и нападении. При этом ещё в начале года обвинения с Гринвуда были сняты, после чего клуб проводил своё разбирательство и принимал решение.

Мэйсона Гринвуда слухи стали связывать с возможным переездом в Саудовскую Аравию. Впрочем, такой сценарий маловероятен. Как сообщает talkSPORT, руководители саудовской лиги не хотят приезда Гринвуда. Они считают, что подписание каким-то из клубов 21-летнего игрока нанесёт ущерб имиджу лиги.