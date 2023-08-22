Джеррард опроверг слухи об интересе «Аль-Иттифака» к Гринвуду

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард отреагировал на информацию о возможном переходе Мэйсона Гринвуда в свой клуб.

Напомним, что на днях «Манчестер Юнайтед» принял решение о прекращении сотрудничества с нападающим. По данным некоторых источников, 21-летний игрок попал в сферу интересов саудовского «Аль-Иттифака», что опроверг Джеррард, открыто назвав новости «фейком», докладывает инсайдер Фабрицио Романо.

Мэйсон Гринвуд находился в системе «Манчестер Юнайтед» с 2007 года. В его активе 35 забитых мячей в 129 матчах за первую команду «красных дьяволов».

Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» в начале июля текущего года. Ранее специалист работал в «Астон Вилле».