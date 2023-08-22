Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард опроверг слухи об интересе «Аль-Иттифака» к Гринвуду

22 Августа 2023 • 20:54 Комментировать
Аль-Иттифак
...
Аль-Халидж
24.08 21:00

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард отреагировал на информацию о возможном переходе Мэйсона Гринвуда в свой клуб.

Напомним, что на днях «Манчестер Юнайтед» принял решение о прекращении сотрудничества с нападающим. По данным некоторых источников, 21-летний игрок попал в сферу интересов саудовского «Аль-Иттифака», что опроверг Джеррард, открыто назвав новости «фейком», докладывает инсайдер Фабрицио Романо.

Мэйсон Гринвуд находился в системе «Манчестер Юнайтед» с 2007 года. В его активе 35 забитых мячей в 129 матчах за первую команду «красных дьяволов».

Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» в начале июля текущего года. Ранее специалист работал в «Астон Вилле».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Стивен Джеррард Аль-Иттифак Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-ИТТИФАК АЛЬ-ХАЛИДЖ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» отказался продавать Кудуса клубу АПЛ за 42 млн евро
21:38 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии слухи
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» нашёл замену Кайседо слухи
21:23 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Ноттингем Форест» Джонсон не перейдёт в «Челси» слухи
21:20 · Англия. Премьер-лига
Пакета может перейти в «Манчестер Сити» в январе
21:05 · Англия. Премьер-лига
Маунт пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед»
21:05 · Англия. Премьер-лига
​В Саудовской Аравии не хотят приезда Гринвуда из-за его репутации слухи
20:54 · Англия. Премьер-лига
Джеррард опроверг слухи об интересе «Аль-Иттифака» к Гринвуду
20:48 · Англия. Премьер-лига
​Удаление хавбека «Ливерпуля» Макаллистера отменили
20:31 · Англия. Премьер-лига
​Моуринью может получить топ-форварда
20:26 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» объявил о трансфере экс-защитника «Арсенала» официально
19:25 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» подписывает экс-игрока «Арсенала»
19:18 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» реализует опцию выкупа в контакте Байиндыра
18:30 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва подписывает новый контракт с «Манчестер Сити»
17:59 · Россия. Премьер-лига
​Дзагоев вспомнил, как мог перейти в «Челси» - его через Жиркова звал Абрамович 1
Все новости
Рекомендуем