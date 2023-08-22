​Удаление хавбека «Ливерпуля» Макаллистера отменили

«Ливерпуль» добился успеха в апелляции на решение арбитра об удалении Алексиса Макаллистера. Футболист получил прямую красную карточку на выходных, когда мерсисайдцы играли против «Борнмута». Футбольная ассоциация Англии сообщает, что удаление было отменено.

Таким образом, Макаллистер не будет отбывать трёхматчевую дисквалификацию. Аргентинец сможет помочь «Ливерпулю» в воскресенье, когда команда будет играть в гостях у «Ньюкасла» в третьем туре Премьер-лиги.

Напомним, что после двух туров чемпионата Англии «Ливерпуль» имеет в своём активе четыре зачётных балла.