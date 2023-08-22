​Моуринью может получить топ-форварда

Будущее Ромелу Лукаку остаётся туманным. Так уж вышло, что топовый форвард, поигравший в ряде статусных клубов, тренируется с молодёжной «Челси» и имеет проблемы с трудоустройством.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 30-летний Лукаку может оказаться в «Роме». Лина Сулуку, которая занимает должность генерального директора «волков», в настоящий момент находится в Лондоне, где может провести переговоры по трансферу фактурного бельгийца.

Отметим, что главным тренером «Ромы» является Жозе Моуринью. Команда начала новый чемпионат Италии с домашней ничьей с «Салернитаной» со счётом 2:2.