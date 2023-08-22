Экс-игрок обороны «Арсенала» Константинос Мавропанос официально вернулся в Лондон и продолжит карьеру в составе «Вест Хэма». О переходе футболиста сообщает пресс-служба «молотобойцев».

25-летний центральный защитник подписал с новым клубом контракт на пять ближайших сезонов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает сумму его перехода из «Штутгарта» в 20 млн евро.

Напомним, что в составе «канониров» грек выступал с 2018 по 2020 годы. После перебрался в Германию в «Штутгарт», два года выступал в рамках аренды, а перед стартом прошлого сезона подписал полноценный контракт.