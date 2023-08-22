​«Вест Хэм» подписывает экс-игрока «Арсенала»

Защитник Константинос Мавропанос переходит из «Штутгарта» в «Вест Хэм». Как сообщает немецкий Sky, в ближайшее время лондонский клуб объявит о трансфере официально. Греческий футболист подпишет или уже подписал с «молотобойцами» контракт на пять лет. Накануне Мавропанос прошёл медицинское обследование.

За переход Константиноса Мавропаноса «Вест Хэм» заплатит «Штутгарту» 20 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро будут прописаны в сделке как бонусы.

В своё время Мавропанос уже выступал в Англии за «Арсенал». Правда, за первую команду «канониров» защитник сборной Греции провёл только восемь матчей.