​«Манчестер Юнайтед» реализует опцию выкупа в контакте Байиндыра

Поскольку Дин Хендерсон с высокой долей вероятности покинет «Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна, клубу нужен новый второй вратарь. Всё идёт к тому, что им станет Алтай Байиндыр, который сейчас представляет «Фенербахче». Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабунджоглу, «красные дьяволы» согласились активировать опцию выкупа, прописанную в контракте Байиндыра. Речь идёт о 7 миллионах евро.

Алтаю Байиндыру 25 лет, за «Фенербахче» он выступает с лета 2019 года. В 145 официальных матчах за клуб Байиндыр пропустил 162 гола.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 26 августа – против «Ноттингем Форест».