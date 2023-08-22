​Бернарду Силва подписывает новый контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник Бернарду Силва продолжит выступать за «Манчестер Сити». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что 29-летний португалец подпишет новый контракт до конца дня вторника. В ближайшее время можно ожидать от «горожан» официального пресс-релиза.

За «Манчестер Сити» Бернарду Силва играет с лета 2017 года. С тех пор португалец провёл 308 официальных матчей, в которых забил 55 голов и отдал 59 результативных передач на партнёров. Портал transfermarkt оценивает Силву в 80 миллионов евро.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 27 августа – против «Шеффилд Юнайтед».

​Раскрыт важный пункт из нового возможного контракта Бернарду Силвы