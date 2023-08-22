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Каррагер считает, что «Челси» нужны новые трансферы

22 Августа 2023 • 17:58 Комментировать (1)
Челси
...
Лутон Таун
25.08 22:00

Экс-игрок сборной Англии и футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о текущем составе лондонского «Челси».

«Странно, что при таких тратах немногие верят в попадание «Челси» в топ-4. Но чтобы бороться с «Манчестер Сити», «синим» нужно подписать вратаря, хорошего центрального защитника и голеадора», — заявил Каррагер Sky Sports.

При этом журналист добавил, что забивать должен не обязательно форвард, ведь в «Ливерпуле» в качестве бомбардира выступает Мохамед Салах, который играет на фланге.

Стоит сказать, что этим летом «Челси» уже подписал восемь игроков.

За два стартовых тура «синие» набрали всего одно очко и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Джейми Каррагер
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ЧЕЛСИ ЛУТОН ТАУН
Комментарии (1)
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Promt Roman
22 Августа 2023 в 18:08
Еще пару лярдов надо потратить, что б в 10ке закрепиться, ага.
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