Каррагер считает, что «Челси» нужны новые трансферы

Экс-игрок сборной Англии и футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о текущем составе лондонского «Челси».

«Странно, что при таких тратах немногие верят в попадание «Челси» в топ-4. Но чтобы бороться с «Манчестер Сити», «синим» нужно подписать вратаря, хорошего центрального защитника и голеадора», — заявил Каррагер Sky Sports.

При этом журналист добавил, что забивать должен не обязательно форвард, ведь в «Ливерпуле» в качестве бомбардира выступает Мохамед Салах, который играет на фланге.

Стоит сказать, что этим летом «Челси» уже подписал восемь игроков.

За два стартовых тура «синие» набрали всего одно очко и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ.