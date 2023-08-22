Английский «Бёрнли» пополнился нападающим «Андерлехта» Ханнесом Делькруа. О трансфере официально сообщает пресс-служба вернувшегося в АПЛ клуба.

24-летний бельгийский футболист гаитянского происхождения подписал с новым клубом контракт на три года. Трансфер, по оценке портала Transfermarkt, обошёлся «Бёрнли» в 3 млн евро при оценочной стоимости самого футболиста в 2 млн.

Напомним, что после первых двух стартовых туров «Бёрнли» идёт на 18-м месте с нулём набранных очков, однако у клуба игра в запасе – матч с «Лутон Тауном» в рамках второго тура был отложен.