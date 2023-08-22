Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бёрнли» пополнил форвард «Андерлехта» официально

22 Августа 2023 • 17:57 Комментировать
Бёрнли
...
Астон Вилла
27.08 16:00

Английский «Бёрнли» пополнился нападающим «Андерлехта» Ханнесом Делькруа. О трансфере официально сообщает пресс-служба вернувшегося в АПЛ клуба.

24-летний бельгийский футболист гаитянского происхождения подписал с новым клубом контракт на три года. Трансфер, по оценке портала Transfermarkt, обошёлся «Бёрнли» в 3 млн евро при оценочной стоимости самого футболиста в 2 млн.

Напомним, что после первых двух стартовых туров «Бёрнли» идёт на 18-м месте с нулём набранных очков, однако у клуба игра в запасе – матч с «Лутон Тауном» в рамках второго тура был отложен.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Бёрнли трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Ханнес Делькруа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЁРНЛИ АСТОН ВИЛЛА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
19:25 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» подписывает экс-игрока «Арсенала»
19:18 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» реализует опцию выкупа в контакте Байиндыра
18:30 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва подписывает новый контракт с «Манчестер Сити»
17:59 · Россия. Премьер-лига
​Дзагоев вспомнил, как мог перейти в «Челси» - его через Жиркова звал Абрамович 1
17:58 · Англия. Премьер-лига
Каррагер считает, что «Челси» нужны новые трансферы 1
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» пополнил форвард «Андерлехта» официально
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Лас-Пальмас» арендует полузащитника «Манчестер Сити» слухи
16:28 · Англия. Премьер-лига
​Гринвуд, скорее всего, покинет Англию
16:23 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку тренируется с молодёжкой «Челси»
15:39 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря из Турции
15:29 · Англия. Премьер-лига
​Названо условие ухода Фати в клуб АПЛ 1 слухи
15:20 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола пропустит ближайшие матчи «Манчестер Сити» - в клубе назвали причину
15:00 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» покупает вингера за 65 млн евро
14:24 · Англия. Премьер-лига
​«Плати за фото»: Гвардиола получил штраф и отказался фотографироваться с полицейским
14:12 · Англия. Премьер-лига
Пельистри может уйти в аренду в другой клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем