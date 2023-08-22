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«Лас-Пальмас» арендует полузащитника «Манчестер Сити» слухи

22 Августа 2023 • 17:48 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
27.08 16:00

Опорный хавбек «Манчестер Сити» Максимо Перроне в ближайшее время должен перебраться в испанский «Лас-Пальмас».

По информации журналиста Фабрицио Романо, текущий сезон 20-летний аргентинец проведет в аренде в «Лас-Пальмасе». Сообщается, что договор не будет включать опцию выкупа, так как «горожане» в будущем рассчитывают на Перроне.

Напомним, хавбек пополнил состав «Манчестер Сити» прошлой зимой. За это время Перроне появился на поле лишь в двух матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

Контакт футболиста с английским грандом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Перроне в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Лас-Пальмас Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023 Максимо Перроне
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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