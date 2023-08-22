Опорный хавбек «Манчестер Сити» Максимо Перроне в ближайшее время должен перебраться в испанский «Лас-Пальмас».

По информации журналиста Фабрицио Романо, текущий сезон 20-летний аргентинец проведет в аренде в «Лас-Пальмасе». Сообщается, что договор не будет включать опцию выкупа, так как «горожане» в будущем рассчитывают на Перроне.

Напомним, хавбек пополнил состав «Манчестер Сити» прошлой зимой. За это время Перроне появился на поле лишь в двух матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

Контакт футболиста с английским грандом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Перроне в 10 миллионов евро.