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​Гринвуд, скорее всего, покинет Англию

22 Августа 2023 • 16:28 Комментировать

Нападающий Мэйсон Гринвуд покинет «Манчестер Юнайтед». Накануне клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что будет работать над трансфером 21-летнего игрока после завершения внутреннего расследования.

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, Гринвуд вряд ли перейдёт в другой клуб из Англии. Скорее всего, форвард продолжит карьеру за границей. Интерес к Мэйсону проявляют клубы из Италии, Турции и других стран. «Манчестер Юнайтед» уже ведёт переговорный процесс.

Отметим, что за первую команду «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд провёл 129 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 12 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2023
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