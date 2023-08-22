​Гринвуд, скорее всего, покинет Англию

Нападающий Мэйсон Гринвуд покинет «Манчестер Юнайтед». Накануне клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что будет работать над трансфером 21-летнего игрока после завершения внутреннего расследования.

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, Гринвуд вряд ли перейдёт в другой клуб из Англии. Скорее всего, форвард продолжит карьеру за границей. Интерес к Мэйсону проявляют клубы из Италии, Турции и других стран. «Манчестер Юнайтед» уже ведёт переговорный процесс.

Отметим, что за первую команду «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд провёл 129 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 12 голевых передач.