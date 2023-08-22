​Лукаку тренируется с молодёжкой «Челси»

Будущее нападающего Ромелу Лукаку остаётся неопределённым. Как сообщает на своих страницах The Telegraph, в настоящий момент 30-летний бельгиец тренируется с молодёжной командой «Челси». Лукаку хочет сменить клубную прописку до конца лета, но ситуация сложная. «Ювентус» может подписать форварда только в случае ухода Душана Влаховича, а «Интер» от варианта с Лукаку отказался.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ромелу Лукаку в 40 миллионов евро.

Ближайший матч основная команда «Челси» проведёт в пятницу, 25 августа, - против «Лутон Таун» на своём поле.