​«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря из Турции

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» осуществил трансфер Андре Онана. Теперь «красные дьяволы» хотят подписать вратаря, который будет дублёром камерунца. Как сообщает Fanatik, гранду Премьер-лиги интересен Алтай Байиндыр из «Фенербахче». По данным источника, клуб из Манчестера предложил за 25-летнего футболиста 7 миллионов евро.

Алтай Байиндыр играет за «Фенербахче» с лета 2019 года. С тех пор голкипер провёл за «канареек» 145 матчей, в которых пропустил 162 гола.

В настоящий момент вторым вратарём «Манчестер Юнайтед» является Дин Хендерсон, но он, вероятно, уйдёт до конца трансферного лета.