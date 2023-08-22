Форвард Ансу Фати имеет предложения от клубов Английской премьер-лиги. Тем не менее, 20-летний футболист хочет остаться в «Барселоне» и попробовать добиться успеха в родном клубе. Как сообщает журналистка Хелена Кондис, Фати может перебраться в клуб АПЛ только в том случае, если он получит по-настоящему внушительное предложение. В противном случае он продолжит выступления за «Барселону».

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ансу Фати в 35 миллионов евро. В двух матчах нового сезона Ла Лиги форвард провёл на футбольном поле только 33 минуты суммарно.