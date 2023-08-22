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​Гвардиола пропустит ближайшие матчи «Манчестер Сити» - в клубе назвали причину

22 Августа 2023 • 15:20 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
27.08 16:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пропустит ближайшие матчи команды. В последнее время испанец страдал от сильных болей в спине. Гвардиола отправился в Барселону, где ему сделали операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно, теперь тренер будет восстанавливаться, о чём сообщается на сайте «Манчестер Сити».

Клуб ожидает, что Гвардиола вернётся в расположение «Манчестер Сити» после сентябрьского перерыва на матчи национальных сборных.

В ближайшее время обязанности главного тренера «горожан» будет исполнять Хуан Мануэль Лильо, который недавно вернулся в штаб Хосепа Гвардиолы.

В воскресенье, 27 августа, «Манчестер Сити» сыграет против «Шеффилд Юнайтед» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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