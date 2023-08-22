​«Манчестер Сити» покупает вингера за 65 млн евро

«Манчестер Сити» завершает трансфер вингера Жереми Доку из «Ренна». Как сообщает BBC, 21-летний бельгиец во вторник должен отправиться в Манчестер, чтобы пройти медицинское обследование и поставить подписи под трудовым соглашением с грандом Премьер-лиги.

По данным источника, сумма трансфера составит 65 миллионов евро.

«Манчестер Сити» рассматривает Жереми Доку в качестве футболиста, который способен заменить Рияда Мареза. Алжирский вингер, как известно, перебрался в Саудовскую Аравию, где подписал контракт с «Аль-Ахли».

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 27 августа – против «Шеффилд Юнйтед».