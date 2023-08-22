​«Плати за фото»: Гвардиола получил штраф и отказался фотографироваться с полицейским

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил штраф за неправильную парковку. Когда испанец возвращался к своему автомобилю, полицейский, который, вероятно, и выписал штраф, попросил его сделать совместную фотографию.

«Хочешь фото? Ты должен заплатить за фото», - сказал Гвардиола со смехом.

Эта фраза лишь рассмешила полицейского. Судя по видео, которое появилось в социальных сетях, он не обиделся на тренера «Манчестер Сити» за то, что сфотографироваться с ним не удалось.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт 27 августа – против «Шеффилд Юнайтед».