Пельистри может уйти в аренду в другой клуб АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри вскоре может оказаться в другом клубе из Английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Рич Фэй, уругвайский вингер интересен «Шеффилд Юнайтед».

По информации от источника, «клинки» готовы арендовать молодого Пельистри на один сезон. «Манчестер Юнайтед» понимает, что Факундо нужна стабильная игровая практика, поэтому руководство клуба радостью отпустит футболиста в другой клуб Английской премьер-лиги.

21-летний Пельистри выходил на поле в обоих матчах «Манчестер Юнайтед» в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. Правда, уругваец появлялся только со скамейки запасных.