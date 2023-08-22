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«Кристал Пэлас» проиграл лишь два домашних матча из последних 10

22 Августа 2023 • 14:04 Комментировать
Брентфорд
...
Кристал Пэлас
26.08 17:00

В понедельник вечером лондонский «Кристал Пэлас» принимал дома географических соседей из «Арсенала» и потерпел достойное поражение с минимальным счётом. Единственный гол с пенальти оформил капитан «канониров» Мартин Эдегор.

Любопытно, что это поражение стало для подопечных Роя Ходжсона лишь вторым за 10 последних домашних матчей в рамках АПЛ. Ранее в этот период «орлы» уступали лишь действующему чемпиону Англии – «Манчестер Сити». И с тем же минимальным счётом – 0:1.

Напомним, что в первом туре нового сезона АПЛ «Кристал Пэлас» обыграл вернувшийся в высший дивизион «Шеффилд Юнайтед» - 1:0.

В третье туре лондонцы отправятся в гости к другой лондонской команде – «Брентфорду».

«Арсенал» вдесятером удержал победу над «Кристал Пэлас»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Кристал Пэлас
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