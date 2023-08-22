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«Астон Вилла» намерена побороться с «Байером» за Эззалзули

22 Августа 2023 • 13:50 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
26.08 19:30

«Астон Вилла» планирует побороться с леверкузенским «Байером» за трансфер полузащитника «Барселоны» Абде Эззалзули. По информации от Sport, команда Унаи Эмери раздумывает над тем, чтобы сделать предложение по трансферу марокканца.

Отметим, что в гонке в данный момент лидирует «Байер», который готов предложить 20 миллионов евро. «Астон Вилла» не сдаётся в борьбе за 21-летнего Эззалзули и готов составить «Байеру» конкуренцию.

Абде понимает, что в «Барселоне» ему не светит стабильная игровая практика, поэтому рассматривает другие варианты для продолжения карьеры. В прошлом сезоне марокканец забил 4 гола в Ла Лиге, выступая в аренде за «Осасуну».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Астон Вилла Абде Эззалзули трансферы футбола - лето 2023 Байер
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