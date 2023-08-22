Моуринью забраковал нападающего «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд мог перейти в «Рому». Об этом сообщает итальянская пресса.

Сделка сорвалась из-за принципиальной позиции главного тренера римской команды Жозе Моуринью. Португальский специалист был категорически против приглашения англичанина. По этой причине «волки» свернули переговоры с Гринвудом.

Ранее было объявлено, что Мэйсон покидает «красных дьяволов» и становится свободным агентом. Форвард выступал за манкунианцев с лета 2019 года.

Гринвуд был интересен двум клубам из Чемпионшипа, но в последние дни интерес угас