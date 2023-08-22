Фердинанд высказался о дебюте Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре новичка манкунианцев Мэйсона Маунта.

«Нельзя оценивать игрока всего после двух матчей. Не собираюсь оправдывать его, но пока очень рано что-то говорить. Команда сейчас играет не лучшим образом, это на 100% ответственность главного тренера. Он должен исправить это.

Нужно посмотреть, на какой позиции Маунт впишется лучше всего. Пока не знаю, где его хотят использовать на постоянной основе», - передает слова Фердинанда Goal.com.

Маунт перешел в «МЮ» из «Челси» за 64 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 2028 года.