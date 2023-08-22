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«Ньюкасл» объявил об аренде Холла с обязательством выкупа официально

22 Августа 2023 • 12:38 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
27.08 18:30

Полузащитник Льюис Холл завершил свой трансфер из лондонского «Челси» в «Ньюкасл». Воспитанник «пенсионеров» присоединился к «сорокам» на правах аренды с обязательством выкупа в конце сезона.

Сумма выкупа составляет 32,6 миллионов евро, но при этом в сделке также прописаны потенциальные бонусы, которые могут достичь 9,2 миллионов. Сам Холл был открыт к переходу в «Ньюкасл», так как поддерживал клуб с самого детства.

Ранее Льюис проходил медосмотр в «Кристал Пэлас» и был готов провести в стане «орлов» сезон на правах аренды, но затем в гонку вмешался «Ньюкасл», который убедил игрока в трансфере.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл трансферы футбола - лето 2023 Льюис Холл Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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