«Манчестер Сити» готовится объявить о продлении контракта с Бернарду Силвой

«Манчестер Сити» в скором времени может объявить о подписании нового контракта с полузащитником Бернарду Силвой, которого этим летом активно сватали в каталонскую «Барселону». По информации от Record Portugal, «горожане» могут объявить о новой сделке с хавбеком уже сегодня.

Напомним, «Барселона» отчаянно пыталась заполучить Силву этим летом, но в итоге не смогла удовлетворить финансовые требования «Манчестер Сити» в размере 60-70 миллионов евро. Футболист был открыт к переходу, но когда осознал, что «Барселона» не сможет себе позволить трансфер, решил согласиться на новый контракт с «Манчестер Сити».