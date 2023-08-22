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«Манчестер Сити» готовится объявить о продлении контракта с Бернарду Силвой

22 Августа 2023 • 12:33 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
27.08 16:00

«Манчестер Сити» в скором времени может объявить о подписании нового контракта с полузащитником Бернарду Силвой, которого этим летом активно сватали в каталонскую «Барселону». По информации от Record Portugal, «горожане» могут объявить о новой сделке с хавбеком уже сегодня.

Напомним, «Барселона» отчаянно пыталась заполучить Силву этим летом, но в итоге не смогла удовлетворить финансовые требования «Манчестер Сити» в размере 60-70 миллионов евро. Футболист был открыт к переходу, но когда осознал, что «Барселона» не сможет себе позволить трансфер, решил согласиться на новый контракт с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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