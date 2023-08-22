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«Аль-Иттихад» готов продать Жоту ради трансфера Салаха

22 Августа 2023 • 12:26 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах по-прежнему находится в сфере интересов саудовского «Аль-Иттихада». Об этом рапортуют журналисты Tuttomercatoweb.

Руководство клуба готово ради подписания египтянина убрать из команды португальца Жоту, купленного этим летом у шотландского «Селтика» за 30 миллионов евро. Это будет сделано, поскольку у «Аль-Иттихада» больше нет свободного места для легионеров из-за лимита.

Клуб готов продать Жоту в «Аль-Шабаб», а на его место подписать Мохамеда. Transfermarkt оценивает возможный трансфер египтянина в 65 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Салах готов уйти из «Ливерпуля»

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023 Жота
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