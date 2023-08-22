Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» изучает вопрос с трансфером Балогуна, всё зависит от Почеттино

22 Августа 2023 • 12:24 Комментировать
Челси
...
Лутон Таун
25.08 22:00

Лондонский «Челси» изучает возможность приобретения нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна, который хочет покинуть «канониров» на постоянной основе. По информации от Evening Standard, сам футболист открыт к переходу в «Челси».

Балогун не видит для себя места в стартовом составе «Арсенала», поэтому из-за большой конкуренции хочет покинуть клуб. Сумма трансфера Фоларина оценивается «канонирами» в 58 миллионов евро.

Балогун в прошлом сезоне выступал в чемпионате Франции на правах аренды за «Реймс», в составе которого отметился 21 голом в Лиге 1. Интерес к нападающему ранее проявлял миланский «Интер». Решение по трансферу Фоларина будет принимать главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино. У аргентинца также есть вариант с Бреннаном Джонсоном из «Ноттингем Форест».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Маурисио Почеттино Фоларин Балогун трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛУТОН ТАУН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» проиграл лишь два домашних матча из последних 10
13:54 · Россия. Премьер-лига
​Барриос рассказал об имеющемся предложении из АПЛ
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» намерена побороться с «Байером» за Эззалзули
13:49 · Англия. Премьер-лига
Моуринью забраковал нападающего «Манчестер Юнайтед»
13:08 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд высказался о дебюте Маунта в «Манчестер Юнайтед»
12:50 · Англия. Премьер-лига
Мойзе Кин может вернуться в АПЛ
12:38 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» объявил об аренде Холла с обязательством выкупа официально
12:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовится объявить о продлении контракта с Бернарду Силвой
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» готов продать Жоту ради трансфера Салаха
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» изучает вопрос с трансфером Балогуна, всё зависит от Почеттино
11:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит ещё два трансфера
11:41 · Англия. Премьер-лига
Пепе отказался уходить из «Арсенала» в турецкий клуб
11:11 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Магальянс был в запасе из-за слухов о Саудовской Аравии? Вовсе нет»
11:05 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Канселу в «Барселону» – вопрос времени
11:02 · Англия. Премьер-лига
Райс прокомментировал вторую победу «Арсенала» в АПЛ
Все новости
Рекомендуем