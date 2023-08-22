«Челси» изучает вопрос с трансфером Балогуна, всё зависит от Почеттино

Лондонский «Челси» изучает возможность приобретения нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна, который хочет покинуть «канониров» на постоянной основе. По информации от Evening Standard, сам футболист открыт к переходу в «Челси».

Балогун не видит для себя места в стартовом составе «Арсенала», поэтому из-за большой конкуренции хочет покинуть клуб. Сумма трансфера Фоларина оценивается «канонирами» в 58 миллионов евро.

Балогун в прошлом сезоне выступал в чемпионате Франции на правах аренды за «Реймс», в составе которого отметился 21 голом в Лиге 1. Интерес к нападающему ранее проявлял миланский «Интер». Решение по трансферу Фоларина будет принимать главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино. У аргентинца также есть вариант с Бреннаном Джонсоном из «Ноттингем Форест».