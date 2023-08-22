«Манчестер Юнайтед» готовит ещё два трансфера

«Манчестер Юнайтед» еще не завершил летнюю трансферную кампанию. По сообщениям журналистов ESPN, «красные дьяволы» хотят усилиться двумя игроками. Манкунианцы всерьез нацелены на подписание нового голкипера и игрока в среднюю линию.

Этим летом английский гранд оформил четыре трансфера. Ряды команды пополнили вратарь Андре Онана, защитник Джонни Эванс, полузащитник Мэйсон Маунт и форвард Расмус Хёйлунн.

В последнем матче подопечные Эрика тен Хага потерпели поражение от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 0:2. Следующий поединок манкунианцы проведут против «Ноттингем Форест».