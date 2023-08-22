Пепе отказался уходить из «Арсенала» в турецкий клуб

Ивуарийский вингер Николя Пепе, который является игроком лондонского «Арсенала», отказался от переезда в чемпионат Турции. Об этом рапортует Tribal Football.

По сообщениям источника, в услугах африканского полузащитника был заинтересован стамбульский «Бешикташ». Турецкий гранд сделал предложение игроку, на что получил отказ. Ранее Пепе не захотел переезжать в чемпионат Саудовской Аравии.

Контракт Николя с «канонирами» рассчитан до середины 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пепе играл в аренде за «Ниццу». Полузащитник принял участие в 19 матчах Лиги 1 и забил шесть голов.