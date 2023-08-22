Артета: «Магальянс был в запасе из-за слухов о Саудовской Аравии? Вовсе нет»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета опроверг слухи о том, что центральный защитник Габриэль Магальянс может перебраться в Саудовскую Аравию. Напомним, один из местных клубов был заинтересован в трансфере бразильца. Во вчерашнем матче с «Кристал Пэлас» Габриэль был на скамейке запасных.

«Магальянс был в запасе из-за слухов о Саудовской Аравии? Вовсе нет. Мы выбрали состав, который лучше всего подходил под тот или иной матч. Поверьте мне, Габриэль сыграет за «Арсенал» ещё множество матчей», – сказал Артета на пресс-конференции.

Магальянс также начал на скамейке запасных матч первого тура против «Ноттингем Форест».