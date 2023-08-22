Трансфер Канселу в «Барселону» – вопрос времени

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу в это трансферное окно с большой долей вероятности пополнит ряды каталонской «Барселоны». По информации от журналиста Фабрицио Романо, переход 29-летнего португальца является вопросом времени.

Сделка будет оформлена на правах аренды с возможностью выкупа за сумму в районе 30 миллионов евро. Напомним, в предыдущей аренде Канселу в мюнхенской «Баварии» у команды Томаса Тухеля подобная опция составляла 70 миллионов.

Напомним, Жоау не хочет оставаться в «Манчестер Сити». Руководство клуба тоже желает избавиться от футболиста. Именно поэтому «горожане» пошли на уступки в оформлении трансфера с «Барселоной».