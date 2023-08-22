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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райс прокомментировал вторую победу «Арсенала» в АПЛ

22 Августа 2023 • 11:02 Комментировать

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс пообщался с представителями СМИ после гостевой победы над «Кристал Пэлас» в матче второго тура Английской премьер-лиги. С 67-й минуты «канониры» играли в меньшинстве после удаления Такехиро Томиясу.

«Было тяжело в последние 20 минут, когда мы находись в меньшинстве. Но мы проявили характер и набрали важные три балла. Это необходимо, если хотим быть во главе таблицы в конце сезона. «Арсенал» полностью доминировал до удаления, но даже вдесятером мы выложились по максимуму и выиграли», - передает слова Деклана Sky Sports.

«Канониры» победили со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Мартин Эдегор.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Деклан Райс
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